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«Милан» нацелился на защитника «Барселоны»

28 Декабря 2023 • 10:29 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле, ныне выступающий на правах аренды за бирмингемскую «Астон Виллу», может перебраться в чемпионат Италии. Об этом рапортуют журналисты Sky Italia.

Как стало известно журналистам, в услугах футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» хотят, чтобы Клеман досрочно расторг соглашение с английским клубом и переехал в Италию этой зимой.

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в семи поединках за «Астон Виллу» и отметился одной голевой передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.

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