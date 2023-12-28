«Милан» нацелился на защитника «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле, ныне выступающий на правах аренды за бирмингемскую «Астон Виллу», может перебраться в чемпионат Италии. Об этом рапортуют журналисты Sky Italia.

Как стало известно журналистам, в услугах футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» хотят, чтобы Клеман досрочно расторг соглашение с английским клубом и переехал в Италию этой зимой.

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в семи поединках за «Астон Виллу» и отметился одной голевой передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.