«Бавария» готовит предложение на игроку «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан по-прежнему находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Экрем Конур.

В настоящий момент немецкий гранд прорабатывает детали потенциального трансфера. Чемпион Бундеслиги собирается сделать конкретное предложение «красным дьяволам» в январское трансферное окно.

Рафаэль играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне французский защитник сыграл 15 поединков, в которых забил один мяч.