Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино сообщил, что Лавия получил очередную травму

28 Декабря 2023 • 10:07 Комментировать
Лутон Таун
...
Челси
1 5.10 X 4.20 2 1.60
30.12 15:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после матча 19-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1) сообщил, что бельгийский полузащитник Ромео Лавия, недавно восстановившийся от травмы, снова получил повреждение.

«Я немного беспокоюсь за Ромео. Он заканчивал матч с небольшим повреждением. Надеюсь, нет ничего серьёзного», – цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что прошедшая игра стала для 19-летнего бельгийца первой в нынешнем сезоне после его перехода из  «Саутгемптона».

В 19 турах АПЛ «Челси» набрал 25 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «синие» проведут 30 декабря против «Лутона».  

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Ромео Лавия ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Декабря
11:28
Почеттино: «Мадуэке был разочарован мной»
10:07
Почеттино сообщил, что Лавия получил очередную травму
27 Декабря
16:55
Тренер «Лутона»: «Челси»? Дома у нас есть шансы против любого соперника
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУТОН ТАУН ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
28.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.55 3.45 2.75
Видео
28.12.23 в 23:15
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Вест Хэм
1.42 4.80 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
12:07 · Англия. Премьер-лига
Холанн, Салах и другие: названы 11 лучших игроков года в АПЛ
11:52 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» находится на радаре у «Тоттенхэма»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Мерсон оценил шансы «Арсенала» на чемпионство
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписывает нового таланта
11:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мадуэке был разочарован мной»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Челси» начинает строить победную серию на «Стэмфорд Бридж»
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готовит первый зимний трансфер
10:54 · Англия. Премьер-лига
Мартинес отметил важность Далота для «Манчестер Юнайтед»
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова предложить за Варана 20 миллионов евро
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нацелился на защитника «Барселоны»
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит предложение на игроку «Манчестер Юнайтед»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Почеттино сообщил, что Лавия получил очередную травму
10:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола - о пенальти в ворота «Эвертона»: «Я не знаю правил»
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает из двух форвардов
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить Салаха
Все новости
Рекомендуем