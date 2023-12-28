Почеттино сообщил, что Лавия получил очередную травму

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после матча 19-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1) сообщил, что бельгийский полузащитник Ромео Лавия, недавно восстановившийся от травмы, снова получил повреждение.

«Я немного беспокоюсь за Ромео. Он заканчивал матч с небольшим повреждением. Надеюсь, нет ничего серьёзного», – цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что прошедшая игра стала для 19-летнего бельгийца первой в нынешнем сезоне после его перехода из «Саутгемптона».

В 19 турах АПЛ «Челси» набрал 25 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «синие» проведут 30 декабря против «Лутона».