Гвардиола - о пенальти в ворота «Эвертона»: «Я не знаю правил»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о пенальти в ворота «Эвертона» во вчерашнем матче 19-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «горожан» со счетом 3:1.

«Я не видел повтора момента, поэтому ничего не могу сказать. Я не знаю правил. Там пенальти, там не пенальти. Везде разные трактовки правил. Надеюсь, когда-то все станет более понятно», - передает слова испанского специалиста BBC.

В середине второго тайма судья назначил 11-метровый в ворота «Эвертона» после игры рукой Амаду Онана.

По итогам 19 туров «Манчестер Сити» набрал 37 баллов и занимает четвертое место в таблице.