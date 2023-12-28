«Челси» выбирает из двух форвардов

Лондонский «Челси» хочет усилить атакующую линию команды в зимнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты The Athletic.

Согласно данным источника, в сфере интересов «пенсионеров» находятся два форварда. Речь идет о Беньямине Шешко из «РБ Лейпцига» и Викторе Бонифасе, выступающем за леверкузенский «Байер».

В нынешнем сезоне Шешко принял участие в 21 матче, записав на свой счет семь забитых мячей. Бонифасе сыграл 23 поединка, забил 16 голов и сделал восемь голевых передач.

После 19 туров Английской премьер-лиги «Челси» набрал 25 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.