«Арсенал» хочет купить Салаха

Лондонский «Арсенал» намерен усилить атакующую линию. Как сообщает ZRAFC, в сферу интересов руководства «канониров» попал атакующий полузащитник «Ренна» Ибрагим Салах.

Скауты английского клуба следят за выступлениями 22-летнего марокканца в текущем сезоне. Вполне возможно, что «Арсенал» предпримет попытку подписать африканца в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 15 поединках во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами. Трудовое соглашение Ибрагима с «Ренном» рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в пять миллионов евро.