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Гвардиола рассказал, как восстанавливается де Брёйне

28 Декабря 2023 • 09:44 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о восстановлении полузащитника команды Кевина де Брёйне.

«Де Брёйне на прошлой неделе проводил тренировки с командой. Сейчас у него накопилась определенная усталость, поскольку он усердно работает над своим возвращением», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что бельгийский хавбек находится в клубном лазарете с августа.

После 18 проведенных матчей подопечные Гвардиолы набрали 37 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне ещё теги
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