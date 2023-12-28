Мерсон: «Зинченко может играть только с командами из подвала АПЛ»

Экс-форвард лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон критически высказался об игре защитника команды Александра Зинченко.

«Левый защитник – проблема «Арсенала». Меня это беспокоит. Я считаю, что Зинченко может играть только с командами из подвала АПЛ, но не в матчах против больших соперников.

Впереди у «канониров» матчи против «Вест Хэма», «Фулхэма», «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Нужно одержать четыре победы», - передает слова Мерсона Mirror.

Александр перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» в 2022 году. Украинец заключил с лондонским клубом четырехлетнее трудовое соглашение.