Мудрик получил травму в победном матче «Челси»

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», травмировался по ходу поединка 19-го тура Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (2:1).

В середине второго тайма игрок соперников выполнил подкат сзади против легионера «пенсионеров». После этого момента Мудрик не смог продолжить встречу и был заменен на Армандо Брою.

В текущем сезоне Михаил принял участие в 19 поединках за лондонский коллектив, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

Трансфер украинца обошелся лондонскому клубу в 70 миллионов евро. С ним подписан контракт до середины 2031 года.