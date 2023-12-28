Почеттино: «Челси» хочет доказать, что может конкурировать с топ-клубами»

В рамках 19-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» отпраздновал победу над «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. После завершения встречи главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами.

«Мне понравилась наша игра. АПЛ – очень тяжелый чемпионат, где командам нужна стабильность. Первую часть сезона мы провели со взлетами и падениями. Команда максимально настроена на вторую половину, хотим доказать, что способны конкурировать с топ-клубами», - цитирует аргентинца BBC Sport.

После 19 туров «Челси» набрал 25 баллов и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.