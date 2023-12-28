«Вулверхэмптон» впервые забил четыре гола в гостевом матче АПЛ

В матче девятнадцатого тура английского чемпионата неожиданно успешно сыграл «Вулверхэмптон» - «волки» забили целых четыре мяча в ворота «Брентфорда». Как оказалось, это был первый случай, когда «Вулверхэмптон» забил так много в гостевом матче английской Премьер-лиги.

Благодаря последним успехам (три победы в последних пяти матчах) «Вулверхэмптон» поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата. В следующем туре клубу предстоит сыграть дома с ливерпульским «Эвертоном», это случится в предпоследний день уходящего года, тридцатого декабря.