Клуб Джеррарда вряд ли подпишет Салаха

«Аль-Иттифак» не претендует на форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Рулевой саудовской команды Стивен Джеррард недавно признался, что рассчитывает на усиление состава в зимнее трансферное окно. Салах считается одной из главных целей представителей чемпионата Саудовской Аравии, однако переход египтянина в «Аль-Иттифак» вряд ли возможен, сообщает Caughtoffside. Несмотря на очевидные связи Джеррарда с «Ливерпулем», нынешний клуб англичанина не фигурирует в числе претендентов на звезду мерсисайдцев.

«Аль-Иттифак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии после 18 туров, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 26 очков.