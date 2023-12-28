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​Ходжсон: «Это горькое поражение»

28 Декабря 2023 • 04:48 Комментировать

В девятнадцатом туре английского чемпионата лондонский «Кристал Пэлас» в напряженном матче проиграл землякам из «Челси», команда Роя Ходжсона уступила со счетом 1:2. Наставник «орлов» прокомментировал итоги игры, он считает неудачу незаслуженной.

- Я думаю, что выступление команды показало - поражение несправедливо, оно ощущается как горькая пилюля. А когда очки у вас отбирает рефери в студии, это вдвойне обидно. Но это ситуация, в которых, бывают, назначаются пенальти. Таков футбол, я принимаю его таким, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре «орлы» сразятся с «волками» из Вулверхэмптона.


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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас
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