​Ходжсон: «Это горькое поражение»

В девятнадцатом туре английского чемпионата лондонский «Кристал Пэлас» в напряженном матче проиграл землякам из «Челси», команда Роя Ходжсона уступила со счетом 1:2. Наставник «орлов» прокомментировал итоги игры, он считает неудачу незаслуженной.

- Я думаю, что выступление команды показало - поражение несправедливо, оно ощущается как горькая пилюля. А когда очки у вас отбирает рефери в студии, это вдвойне обидно. Но это ситуация, в которых, бывают, назначаются пенальти. Таков футбол, я принимаю его таким, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре «орлы» сразятся с «волками» из Вулверхэмптона.