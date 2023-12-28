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Ширер хочет видеть в «Ньюкасле» бывшую звезду «Манчестер Юнайтед»

28 Декабря 2023 • 04:38 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
01.01 23:00

Экс-футболист «Ньюкасла» Алан Ширер призывает клуб подписать голкипера Давида де Хеа.

«Сороки» назывались главными претендентами на испанца несколькими неделями ранее – команде Эдди Хау необходим новый вратарь в связи с травмой Ника Поупа. До конкретики пока так и не дошло, однако Ширер надеется, что «Ньюкасл» оформит сделку в январе.

«Да, я бы подписал его. «Ньюкаслу» нужен вратарь, а де Хеа остаётся свободным агентом. Знаю, его зарплата очень велика, зато клубу не пришлось бы тратиться на трансфер», – цитирует Goal бывшего форварда.

Давид де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании прошлого сезона. За «красных дьяволов» игрок выступал с 2011 года.

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