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Постекоглу – о зимних трансферах: «Мы хотим совершить подписания как можно скорее»

28 Декабря 2023 • 04:26 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
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Через 16 ч. 28 мин.

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о трансферных планах клуба.

Зимой «шпоры» планируют усилить центр обороны, о чём уже сообщал австралийский специалист ранее, однако этим работа лондонского клуба на рынке вряд ли ограничится.

«Очевидно, что будет здорово, если мы сможем провернуть сделки в кратчайшие сроки, и дело не только в потере Кристиана Ромеро. Зачем впустую терять целый месяц? Мы обязательно попробуем добиться задуманного как можно раньше», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Постекоглу.

«Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Ливерпуля», на данный момент лидирующего в чемпионате, составляет шесть очков, при этом у «шпор» остаётся матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Кристиан Ромеро трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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