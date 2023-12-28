Постекоглу – о зимних трансферах: «Мы хотим совершить подписания как можно скорее»

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о трансферных планах клуба.

Зимой «шпоры» планируют усилить центр обороны, о чём уже сообщал австралийский специалист ранее, однако этим работа лондонского клуба на рынке вряд ли ограничится.

«Очевидно, что будет здорово, если мы сможем провернуть сделки в кратчайшие сроки, и дело не только в потере Кристиана Ромеро. Зачем впустую терять целый месяц? Мы обязательно попробуем добиться задуманного как можно раньше», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Постекоглу.

«Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Ливерпуля», на данный момент лидирующего в чемпионате, составляет шесть очков, при этом у «шпор» остаётся матч в запасе.