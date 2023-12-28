​Наставник «Брентфорда»: «Проиграли честно»

В девятнадцатом туре английского чемпионата неожиданно крупное домашнее поражение потерпел «Брентфорд» - команда Томаса Франка проиграла со счетом 1:4 «Вулверхэмптону». Как ни странно, наставник «Брентфорда» считает поражение своей команды заслуженным.

- Мы честно проиграли этот матч. Хотя счет крупноват, мы допустили две большие ошибки и пропустили два гола с них. Да и два других гола вовсе не были обязательными, но надо отдать должное «Вулверхэмптону». В целом же, за исключением наших ошибок, мы все делали правильно, игра была, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.