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​Наставник «Брентфорда»: «Проиграли честно»

28 Декабря 2023 • 04:16 Комментировать

В девятнадцатом туре английского чемпионата неожиданно крупное домашнее поражение потерпел «Брентфорд» - команда Томаса Франка проиграла со счетом 1:4 «Вулверхэмптону». Как ни странно, наставник «Брентфорда» считает поражение своей команды заслуженным.

- Мы честно проиграли этот матч. Хотя счет крупноват, мы допустили две большие ошибки и пропустили два гола с них. Да и два других гола вовсе не были обязательными, но надо отдать должное «Вулверхэмптону». В целом же, за исключением наших ошибок, мы все делали правильно, игра была, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк
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