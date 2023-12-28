​Наставник «Вулверхэмптона»: «Мы реально хорошо использовали свои шансы»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» в гостях переиграл «Брентфорд», причем неожиданно крупно - 4:1. Наставник «волков» Гари О'Нил пояснил такой результат очень хорошей реализацией голевых моментов.

- Мы были очень точны. Когджа появлялись шансы, мы их использовали. При этом нельзя сказать, что мы доминировали или контролировали игру в полной мере, соперник пытался действовать агрессивно, но мы наказывали его за это, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» сыграет с ливерпульским «Эвертоном».