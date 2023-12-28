«Манчестер Сити» набрал 11 очков в АПЛ-2023/24, уступая по ходу матчей, что уже больше, чем за весь прошлый сезон

«Манчестер Сити» в очередной раз смог перевернуть ход встречи в Премьер-лиге.

Команда Хосепа Гвардиолы ушла на перерыв в матче с «Эвертоном», уступая со счётом 0:1. Во втором тайме «горожанам» удалось забить трижды, на что у «ирисок» уже не нашлось ответа. Согласно информации Squawka, в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «Манчестер Сити» уже набрал больше очков в матче, по ходу которых проигрывал, чем за всю прошлую кампанию, – 11 против 10. Впереди у «Сити» ещё 20 матчей в чемпионате.

В субботу действующие чемпионы примут в родных стенах аутсайдера лиги – «Шеффилд Юнайтед». Матч стартует в 18:00 по московскому времени.