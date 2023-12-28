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Постекоглу: «Не только «Тоттенхэм» столкнулся с кризисом травм»

28 Декабря 2023 • 03:44 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
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Через 18 ч. 7 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мнением о проблемах команды с травмами.

«Шпоры» регулярно теряют ключевых игроков в нынешнем сезоне, что, впрочем, не помешало им выиграть последние три матча в Премьер-лиге. В четверг коллектив Постекоглу сыграет на выезде против «Брайтона».

«Мы имеем то, что имеем. Иногда мне говорят «Когда все эти игроки вернутся...», а я отвечаю: «Такого не бывает». Не только мы столкнулись с кризисом травм – вы можете видеть, что и в других клубах это происходит. Мне нравится отношение к этому со стороны наших игроков и тренерского штаба. Уверен, когда-нибудь ситуация будет лучше, но я доволен тем, что мы выигрываем матчи и показываем достойный футбол без многих важных игроков», – заявил Постекоглу в преддверии встречи с «Брайтоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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