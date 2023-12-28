​Дайч: «Пенальти мне кажется нелепым»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Эвертон» проиграл в домашнем матче «Манчестер Сити», команда Шона Дайча открыла счет, но во второй половине игры пропустила сразу три мяча. Наставник «ирисок» прокомментировал итоги матча.

- Нам противостоял очень сильный соперник. Они создают возможности, они используют их. Можно весь день обсуждать пенальти. Я считаю, что рука была в совершенно естественном положении. Пенальти мне кажется нелепым, но, может, я просто с другой планеты? Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» в целом сыграл иначе, к чему мы оказались неготовыми, - цитирует слова Дайча BBC Sport.