​Оуэн: «Все хотят, чтобы «Манчестер Сити» терял очки»

Бывший английский нападающий Майкл Оуэн, блиставший в «Ливерпуле» и мадридском «Реале», считает «Манчестер Сити» главным фаворитом чемпионата, несмотря на сложности клуба.

Он отметил, что игры команды вызывают повышенный интерес у главных соперников, и игра против «Эвертона» разочаровала их, ведь после первого тайма казалось, что «ириски» смогут отобрать очки у фаворита:

- Все хотят, чтобы «Манчестер Сити» терял очки, все боятся именно его. Думаю, этот матч против «Эвертона» резанул по их сердцам, - цитирует слова Оуэна BBC Sport.

«Манчестер Сити» выиграл пять из последних шести чемпионатов.