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Гвардиола прокомментировал травму Стоунса

28 Декабря 2023 • 02:22 Комментировать
Эвертон
1:3
Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травме Джона Стоунса.

Центральный защитник «горожан» не смог доиграть до конца первый тайм поединка с «Эвертоном» – англичанин был заменён из-за повреждения на 43-й минуте. Степень серьёзности травмы пока не определена. После окончания встречи, которая завершилась победой «Манчестер Сити» (3:1), у Гвардиолы спросили о состоянии центрбека.

«Выглядит не очень хорошо, но посмотрим. У него проблемы с лодыжкой», – поведал в интервью Amazon Prime испанский рулевой.

Напомним, что Джон Стоунс уже травмировался в текущем сезоне – он находился в лазарете с августа по сентябрь.

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