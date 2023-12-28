​Гвардиола: «Мы должны держать свой уровень»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Эвертон» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити», чемпион страны проиграл первый тайм, но во второй половине встречи забил трижды и выиграл. Комментируя итоги матча, каталонский наставник «Манчестер Сити» заявил о высоких стандартах, задаваемых клубом - он требует придерживаться их.

- Я напоминаю игрокам о наших стандартах каждый день. Мы должны придерживаться их. Это говорит об ответственности. Первый тайм тоже был хорошим, но во втором тайме мы смогли увеличить быстроту действий в наших атаках и это было очень хорошо, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» предстоит матч с «Шеффилд Юнайтед».