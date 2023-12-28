Почеттино оценил игру Мадуэке

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино похвалил вингера Нони Мадуэке после матча с «Кристал Пэлас».

«Челси» одержал победу со счётом 2:1, а 21-летний игрок, вышедший на замену на 71-й минуте, отметился победным голом с пенальти в концовке встречи.

«Я очень доволен, очень рад, – делится мыслями аргентинский рулевой, которого цитирует журналист Фабрицио Романо. – Мадуэке вышел со скамейки запасных и показал голод, уверенность. Это именно то, что я хочу видеть всегда», – заявил Почеттино после матча.

Забитый мяч в поединке с «Кристал Пэлас» стал для Нони Мадуэке первым в нынешнем розыгрыше АПЛ. Игрок был приобретён в начале года у нидерландского ПСВ.