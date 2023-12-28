​Оуэн: «Пикфорд ещё долго будет сожалеть о голе Фодена»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Эвертон» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити» и в первом тайме сумел выйти вперед благодаря усилиям Джека Харрисона. Но во втором тайме «Манчестер Сити» забил трижды, а первый гол команды записал на свой счет Фил Фоден. Бывшая звезда «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что в этом эпизоде лучше мог сыграть голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд:

- Наверное, Пикфорд еще долго будет сожалеть об этом пропущенном голе. Но и Фоден, несмотря на кажущуюся хрупкость, пробил на удивление сильно, - цитирует слова Оуэна BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» предстоит матч с «Шеффилд Юнайтед».