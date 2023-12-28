Бернарду Силва сравнялся с Роналду по голевым передачам в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва настиг своего соотечественника Криштиану Роналду по количеству результативных передач в Премьер-лиге.

29-летний португалец ассистировал Филу Фодену в матче против «Эвертона», который прошёл в среду (3:1), а позднее забил сам. По информации Squawka, теперь на счету Силвы 37 голевых пасов в рамках чемпионата Англии – он сравнялся по этому показателю с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Примечательно, что для достижения такого результата Бернарду Силве потребовалось провести 214 матчей в АПЛ, в то время как Роналду сыграл в 236 встречах. При этом в активе нынешней звезды «Аль-Насра» 103 забитых гола в английской лиге, а у лидера «горожан» – 37.