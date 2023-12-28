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​Автор гола «Эвертона»: «Начали хорошо, но на весь матч нас не хватило»

28 Декабря 2023 • 01:52 Комментировать

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Эвертон» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити» и в первом тайме сумел выйти вперед благодаря усилиям Джека Харрисона. Но во второй половине встречи гегемон взял свое и забил трижды. После матча автор гола «ирисок» прокомментировал итоги:

- Конечно, начали мы очень хорошо. Но на весь матч нас не хватил, мы понимали, что выдержать все 90 минут будет непросто. Мы совершили некоторые ошибки, которые непростительны во встречах с такими командами. Надо забыть и просто двигаться вперед, - цитирует слова Джека Харрисона BBC Sport.


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