​Автор гола «Эвертона»: «Начали хорошо, но на весь матч нас не хватило»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Эвертон» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити» и в первом тайме сумел выйти вперед благодаря усилиям Джека Харрисона. Но во второй половине встречи гегемон взял свое и забил трижды. После матча автор гола «ирисок» прокомментировал итоги:

- Конечно, начали мы очень хорошо. Но на весь матч нас не хватил, мы понимали, что выдержать все 90 минут будет непросто. Мы совершили некоторые ошибки, которые непростительны во встречах с такими командами. Надо забыть и просто двигаться вперед, - цитирует слова Джека Харрисона BBC Sport.