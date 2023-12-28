Фоден: «Манчестер Сити» провёл невероятный второй тайм в матче с «Эвертоном»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден оценил игру своей команды в поединке с «Эвертоном» (3:1).

Коллектив Хосепа Гвардиолы минимально уступал к перерыву, но нашёл в себе силы перевернуть ход встречи и добыть победу. Голами в составе гостей отметились Фоден, Хулиан Альварес и Бернарду Силва, забившие на 53-й, 64-й и 86-й минутах.

«Думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но с нами приключилась та же история, что в предыдущих матчах. В перерыве тренер попросил нас сохранять веру в себя, потому что мы хороши.

Второй тайм – просто вау. Я хочу отдать должное «Эвертону» – в последнее время эта команда очень хороша, но, думаю, мы сокрушили соперника после перерыва», – сказал в интервью Amazon Prime Фоден.