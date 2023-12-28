Почеттино – о победе над «Кристал Пэлас»: «Челси» создал много моментов, я доволен»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над «Кристал Пэлас» (2:1).

Хозяева поля повели в счёте на 13-й минуте усилиями Михаила Мудрика, на что «орлы» ответили голом Майкла Олисе в конце первого тайма. Победу «синим» принёс Нони Мадуэке, точно исполнивший пенальти на 89-й минуте.

«Я очень доволен игрой, мы создали много моментов. Выход Нкунку в старте – важное событие. Ему необходимо адаптироваться к команде.

Премьер-лига очень сложна, нам нужно быть последовательными. В первой половине сезона взлёты сменялись падениями, нам пришлось непросто. Сейчас мы настроены позитивно и намерены показать, что способны конкурировать», – цитирует BBC Почеттино.