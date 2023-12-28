Гвардиола выиграл 16 из 17 матчей против команд Дайча с общей разницей голов 52:6

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обыгрывал Шона Дайча чаще, чем какого-либо другого тренера.

«Горожане» отпраздновали волевую победу над «Эвертоном» в матче Премьер-лиги (3:1). Как отмечает Squawka, ни один тренер не проигрывал командам Гвардиолы так часто, как Шон Дайч. Специалисты провели 17 матчей друг против друга, и в 16 случаях победа оставалась на стороне испанца. Единственное исключение – ничья в матче «Бёрнли» против «Манчестер Сити» (1:1), датированная февралём 2018 года. Общий счёт тренерского противостояния – 52:6 в пользу Гвардиолы.

Напомним, что Шон Дайч возглавил «Эвертон» в январе 2023 года. С 2012 по 2022 англичанин работал в «Бёрнли».