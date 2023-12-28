«Манчестер Сити» добыл волевую победу в матче с «Эвертоном»

В 19-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» гостил у «Эвертона». Хулиан Альварес сходу бил с левого угла вратарской - парировано. Фил Фоден вывалился на ворота и едва не попал в ближнюю девятку. Еще атака, и Джордан Пикфорд справился с двумя выстрелами. «Эвертон» открыл счет после сумбурных действий соперника в обороне, Дуайт Макнил прострелил, и Джек Харрисон был точен. Только после перерыва гости отыгрались - дальний выстрел Фила Фодена стал сюрпризом для вратаря - 1:1. Амаду Онана рукой остановил мяч после удара Натана Аке - пенальти. Альварес пробил по центру, а вратарь упал в угол - 1:2. Джерред Брентуэйт накосячил в обороне, его обокрал Бернарду Силва и перебросил вратаря - 1:3. Фоден напоследок с линии штрафной пульнул в штангу.

«Манчестер Сити» ворвался на четвертое место с отставанием в пять очков от лидера. Соперник в очке над зоной вылета.