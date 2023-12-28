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«Барселона» приняла решение по Ленгле слухи

28 Декабря 2023 • 01:13 Комментировать
Астон Вилла
...
Бёрнли
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30.12 18:00

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу», вряд ли сменит клуб в ближайшее время.

Французский футболист дебютировал за «вилланов» в Премьер-лиге только в декабре. Слухи связывали 28-летнего игрока с возможным уходом, а интерес к нему приписывался итальянским «Милану» и «Наполи». По сведениям Sportitalia, такой сценарий маловероятен: в «Барселоне» предпочитают, чтобы Ленгле продолжил выступления в «Астон Вилле». Ожидается, что во второй половине сезона Унаи Эмери будет значительно чаще выпускать центрбека на поле.

Контракт Клемана Ленгле с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. Прошлую кампанию француз провёл в аренде в «Тоттенхэме».

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