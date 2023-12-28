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Мадуэке: «Трудная игра, но «Челси» заслужил победу»

28 Декабря 2023 • 01:02 Комментировать
Челси
2:1
Кристал Пэлас

Вингер «Челси» Нони Мадуэке поделился впечатлениями после победы в матче с «Кристал Пэлас» (2:1).

21-летний футболист вышел на замену на 71-й минуте, а в концовке встречи принёс своей команде три очка, реализовав пенальти.

«Это была трудная игра. Нужно отдать должное «Кристал Пэлас», который очень здорово держался. Но стоит отдать должное и нам – мы заслужили победу.

Я уже забивал с пенальти ранее в Кубке лиги, и я был уверен в себе в этот раз. Хочу много играть и оказывать такое влияние, как сегодня после выхода на замену», – поведал в послематчевом интервью Amazon Prime Мадуэке, перешедший в «Челси» в январе из нидерландского ПСВ.

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