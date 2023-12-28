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«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ в 12-й раз подряд – клубный рекорд

28 Декабря 2023 • 00:51 Комментировать
Челси
2:1
Кристал Пэлас
окончен

«Челси» продлил впечатляющую серию побед в поединках против «Кристал Пэлас».

Коллектив Маурисио Почеттино добыл три очка в родных стенах благодаря голам Михаила Мудрика и Нони Мадуэке, забитым на 13-й и 89-й минутах соответственно. Это уже 12-я подряд победа «Челси» в матчах против «Кристал Пэлас» в рамках Английской премьер-лиги. Согласно сведениям Squawka, это рекордная для «синих» победная серия в высшем английском дивизионе – ранее команда не могла обыграть ни одного соперника более 11 раз.

После сегодняшнего успеха «Челси» располагается на десятой строчке в турнирной таблице с 25 набранными очками. В субботу лондонцы сыграют на выезде против «Лутон Таун».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас

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