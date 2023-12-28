Де Дзерби: «Мне очень нравится Постекоглу, «Тоттенхэм» – одна из лучших команд на данный момент»

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал, что думает о «Тоттенхэме» и Анге Постекоглу.

Встреча «Брайтона» с «Тоттенхэмом» состоится в четверг. На текущий момент «чайки» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ с 27 набранными очками, а «шпоры» – четвёртые с 36 баллами в активе.

«Мне очень нравится Постекоглу, нравятся его высказывания на пресс-конференциях и в интервью. При нём «Тоттенхэм» показывает отличный футбол, мне по душе такой стиль игры. На данный момент это одна из лучших команд с точки зрения индивидуальности», – заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Брайтона».