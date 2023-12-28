«Брентфорд» пропустил 4 мяча от «Вулверхэмптона» и продлил свою неудачную серию

Попавший в серию поражений «Брентфорд» в среду играл против конкурентов из «Вулверхэмптона» и снова потерпел неудачу. На 13-й минуте Марио Лемина открыл счет ударом головой. В следующей атаке Хван Хи-Чан здорово сыграл на отскоке мяча - 0:2. Тут же Нил Мопе создал момент для партнера, и Йоан Висса вернул интригу. На 28-й минуте Хван Хи--Чан в контратаке снова отличился. В концовке Матеус Кунья зарядил в штангу, а заменивший травмированного автора дубля Жан-Рикнер Беллегард поставил точку - 1:4.
«Волки» делят 10-е место, соперник - 14-й.
Протокол игры
|13'Лемина Марио (0:1)
|14'Хи-Чан Хван (0:2)
|(1:2) Висса Йоан16'
|28'Хи-Чан Хван (1:3)
|79'Беллегард Жан-Рикнер (1:4)
Флеккен Марк•Расмуссен Мадс67' (Йенсен Матиас (67') •Коллинз Натан•Пиннок Итан•Годдос Саман•Ярмолюк Егор46' (Дамсгор Миккель (46') •Норгор Кристиан• 43'Янельт Витали•Висса Йоан86' (Олакигбе Майкл (86') •Мопе Нил•Льюис-Поттер Кин86' (Пирт-Харрис Милс (86')
Са Жозе•Килман Макс• 54'Буэно Сантьяго•Гомеш Тоти•Семеду Нелсон64' (Доэрти Мэтт (64') •Аит-Нури Раян80' (Буэно Уго (80') •Гомес Жоао•Лемина Марио•Сарабия Пабло65' (Дойл Томми (65') •Хи-Чан Хван45' (Беллегард Жан-Рикнер (45') •Кунья Матеус
27 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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