«Брентфорд» пропустил 4 мяча от «Вулверхэмптона» и продлил свою неудачную серию

Попавший в серию поражений «Брентфорд» в среду играл против конкурентов из «Вулверхэмптона» и снова потерпел неудачу. На 13-й минуте Марио Лемина открыл счет ударом головой. В следующей атаке Хван Хи-Чан здорово сыграл на отскоке мяча - 0:2. Тут же Нил Мопе создал момент для партнера, и Йоан Висса вернул интригу. На 28-й минуте Хван Хи--Чан в контратаке снова отличился. В концовке Матеус Кунья зарядил в штангу, а заменивший травмированного автора дубля Жан-Рикнер Беллегард поставил точку - 1:4.

«Волки» делят 10-е место, соперник - 14-й.