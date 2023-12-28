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«Брентфорд» пропустил 4 мяча от «Вулверхэмптона» и продлил свою неудачную серию

28 Декабря 2023 • 00:36 Комментировать
Брентфорд
1:4
Вулверхэмптон
окончен

Попавший в серию поражений «Брентфорд» в среду играл против конкурентов из «Вулверхэмптона» и снова потерпел неудачу. На 13-й минуте Марио Лемина открыл счет ударом головой. В следующей атаке Хван Хи-Чан здорово сыграл на отскоке мяча  - 0:2. Тут же Нил Мопе создал момент для партнера, и Йоан Висса вернул интригу. На 28-й минуте Хван Хи--Чан в контратаке снова отличился. В концовке Матеус Кунья зарядил в штангу, а заменивший травмированного автора дубля Жан-Рикнер Беллегард поставил точку - 1:4.

«Волки» делят 10-е место, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Брентфорд1:4Вулверхэмптон
  13'Лемина Марио (0:1)
  14'Хи-Чан Хван (0:2)
(1:2) Висса Йоан16'  
  28'Хи-Чан Хван (1:3)
  79'Беллегард Жан-Рикнер (1:4)
Флеккен МаркРасмуссен Мадс 67' (Йенсен Матиас ( 67') Коллинз НатанПиннок ИтанГоддос СаманЯрмолюк Егор 46' (Дамсгор Миккель ( 46') Норгор Кристиан  43'Янельт ВиталиВисса Йоан 86' (Олакигбе Майкл ( 86') Мопе НилЛьюис-Поттер Кин 86' (Пирт-Харрис Милс ( 86')
Запасные: Анджелини ВинсентЙоргенсен Матиас ЗанкаБрирли ИтанСтракоша ТомасАдедокун Валентино
Са ЖозеКилман Макс  54'Буэно СантьягоГомеш ТотиСемеду Нелсон 64' (Доэрти Мэтт ( 64') Аит-Нури Раян 80' (Буэно Уго ( 80') Гомес ЖоаоЛемина МариоСарабия Пабло 65' (Дойл Томми ( 65') Хи-Чан Хван 45' (Беллегард Жан-Рикнер ( 45') Кунья Матеус
Запасные: Калайджич СашаБентли ДаниелНету ПедруЧирева ТавандаХодж Джозеф
27 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Брентфорд

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