«Челси» растранжирил массу моментов, но дожал «Кристал Пэлас»

В 19-м туре чемпионата Англии «Челси» принимал сбавивший обороты «Кристал Пэлас». Эберечи Эзе в дебюте со штрафного обвел стенку и едва не попал в угол. Михаил Мудрик ответил выходом один на один и ударом в голкипера, отскок в сторону рамки, но защитник успел выбить мяч. Контратака «синих», и Мало Гюсто коротким пасом к линии вратарской создал убойный момент для Мудрика - 1:0. Украинский полузащитник снова без помех бил, и вратарь успел выбросить руку - сэйв. На 45-й минуте после отбора мяча Джордан Айю слева навесил к дальней штанге, а Майкл Олисе вторым касание вонзил мяч в сетку.

Жан-Филипп Матета после рейда по правому краю поля атаковал в ближний угол - парировано. Николас Джексон убежал один на один с голкипером и не попал в правую часть ворот. Еще атака, и Джексон был точен после отскока мяча от головы защитника, но там вне игры. В ответ Олисе дважды наносил удары - в защитников и вратаря. Вышедший на замену Нони Мадуэке в концовке заработал пенальти и уверенно его реализовал.

2:1, «Челси» теснит «Борнмут» с 10-го места, соперник - 16-й.