Пол Паркер: «Все ждут, что Хёйлунн провалится, потому что он играет в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался о критике в адрес нападающего Расмуса Хёйлунна.

Минувшим летом «красные дьяволы» потратили почти 75 млн евро на трансфер датчанина, который до недавних пор не мог забить в Премьер-лиге. Лишь в своём 15-м матче в рамках чемпионата 20-летний игрок прервал безголевую серию, поразив ворота «Астон Виллы» (3:2).

«Все надеются, что Хёйлунн потерпит неудачу, потому что все ненавидят «Манчестер Юнайтед». Это крупнейший клуб мира, и его никто не любит, кроме собственных болельщиков. Хорошо, что местные фанаты поддерживали и продолжают поддерживать Расмуса. Теперь он должен доказать, что гол в матче с «Астон Виллой» – это не случайность, от него будут ждать большего», – цитирует UtdDistrict Паркера.