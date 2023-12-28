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Пол Паркер: «Все ждут, что Хёйлунн провалится, потому что он играет в «Манчестер Юнайтед»

28 Декабря 2023 • 00:25 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
30.12 20:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался о критике в адрес нападающего Расмуса Хёйлунна.

Минувшим летом «красные дьяволы» потратили почти 75 млн евро на трансфер датчанина, который до недавних пор не мог забить в Премьер-лиге. Лишь в своём 15-м матче в рамках чемпионата 20-летний игрок прервал безголевую серию, поразив ворота «Астон Виллы» (3:2).

«Все надеются, что Хёйлунн потерпит неудачу, потому что все ненавидят «Манчестер Юнайтед». Это крупнейший клуб мира, и его никто не любит, кроме собственных болельщиков. Хорошо, что местные фанаты поддерживали и продолжают поддерживать Расмуса. Теперь он должен доказать, что гол в матче с «Астон Виллой» – это не случайность, от него будут ждать большего», – цитирует UtdDistrict Паркера.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Паркер Расмус Хёйлунн ещё теги

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