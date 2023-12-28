«Манчестер Сити» не хочет отпускать Филлипса в клуб АПЛ

«Манчестер Сити» предпочитает, чтобы полузащитник Кэлвин Филлипс перебрался в зарубежный клуб.

28-летний игрок с высокой вероятностью покинет ряды «горожан» в январе из-за нехватки игровой практики. Интерес к хавбеку проявляют «Ньюкасл» и «Ливерпуль», но в «Манчестер Сити» не хотели бы отпускать футболиста в другой клуб АПЛ, докладывает ESPN. Ещё одним претендентом считается «Ювентус», однако, как стало известно на днях, рулевой Массимилиано Аллегри не слишком заинтересован в сделке.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кэлвина Филлипса в 28 млн евро. Контракт англичанина с «Манчестер Сити» рассчитан до 2028 года.