​«Манчестер Сити» потерял Стоунса из-за травмы

В среду вечером в Английской премьер-лиге проходит матч девятнадцатого тура между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Ближе к завершению первого тайма Хосепу Гвардиоле пришлось делать вынужденную замену. Дело в том, что защитник Джон Стоунс получил травму. Вместо него на футбольное поле вышел Йошко Гвардиол.

Перестановка в составе произошла при счёте 1:0 в пользу «Эвертона».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.