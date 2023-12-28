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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» потерял Стоунса из-за травмы

28 Декабря 2023 • 00:05 Комментировать
Эвертон
1:3
Манчестер Сити
1 6.00 X 4.15 2 1.60
2-й тайм

В среду вечером в Английской премьер-лиге проходит матч девятнадцатого тура между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Ближе к завершению первого тайма Хосепу Гвардиоле пришлось делать вынужденную замену. Дело в том, что защитник Джон Стоунс получил травму. Вместо него на футбольное поле вышел Йошко Гвардиол.

Перестановка в составе произошла при счёте 1:0 в пользу «Эвертона».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джон Стоунс

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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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