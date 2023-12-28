Де Дзерби: «Я провёл Рождество, думая о матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби поделился мыслями в преддверии предстоящей встречи с «Тоттенхэмом».

«Чайки» примут в родных стенах «шпор» в четверг. Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.

«Я провёл Рождество, думая о футболе, о сложном матче против «Тоттенхэма». У нас около десяти травмированных игроков, включая Митому, выбывшего на шесть недель. Мне очень повезло, что я могу взять трёх-четырёх футболистов из академии на завтрашнюю игру», – заявил на пресс-конференции итальянский специалист.

«Брайтон» занимает девятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 27 набранными очками при 18 сыгранных матчах.