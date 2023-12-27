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​«Атлетико» может подписать хавбека «Арсенала»

27 Декабря 2023 • 23:59 Комментировать

«Атлетико» рассчитывает подписать нового футболиста в центральную часть поля. Как сообщает TodoFichajes, в шорт-листе мадридцев находится полузащитник «Арсенала» Жоржиньо. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона, поэтому подписать его можно либо по приемлемой цене зимой, либо бесплатно летом.

В сезоне 2023/2024 Жоржиньо провёл за «Арсенал» 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол.

Отметим, что «Атлетико» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От «Реала» и «Жироны» мадридцы отстают на семь очков.

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