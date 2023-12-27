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​«Зажигайте»: Артета обратился к фанатам «Арсенала»

27 Декабря 2023 • 23:47 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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Через 22 ч. 8 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обратился к болельщикам команды.

«Прежде всего, спасибо вам за всё, что вы делали в течение года, и за то, как вы поддерживали и вдохновляли команду. Завтра, пожалуйста, приходите на стадион и зажигайте! Поддержите команды, вдохновите её, и команда отдаст на поле все силы. Последняя домашняя игра в 2023 году – это особенный момент, так что давайте сделаем его красивым», - сказал Артета на пресс-конференции.

В четверг, 28 декабря, «Арсенал» проведёт домашний матч против «Вест Хэма». В случае победы команда Микеля Артеты вернётся на первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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