​«Ливерпуль» нацелился на защитника

«Ливерпуль» проявляет интерес к левому защитнику Энтони Робинсону из «Фулхэма». Как сообщает 90min, гранд Премьер-лиги уже связался с «дачниками» по поводу возможного январского трансфера.

Стоит сказать, что 26-летний Робинсон оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 20 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл 21 официальный матч, в которых записал на свой счёт четыре результативных паса на партнёров.

Отметим, что в настоящий момент в лазарете «Ливерпуля» находятся сразу два левых защитника – Эндрю Робертсон и Костас Цимикас.