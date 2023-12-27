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​«Ливерпуль» нацелился на защитника

27 Декабря 2023 • 23:18 Комментировать

«Ливерпуль» проявляет интерес к левому защитнику Энтони Робинсону из «Фулхэма». Как сообщает 90min, гранд Премьер-лиги уже связался с «дачниками» по поводу возможного январского трансфера.

Стоит сказать, что 26-летний Робинсон оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 20 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл 21 официальный матч, в которых записал на свой счёт четыре результативных паса на партнёров.

Отметим, что в настоящий момент в лазарете «Ливерпуля» находятся сразу два левых защитника – Эндрю Робертсон и Костас Цимикас.

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