​Ходжсон: «Я доволен нашим духом и игрой»

Рулевой «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон дал комментарий перед началом матча Премьер-лиги против «Челси».

«Я доволен нашим духом и игрой. Хорошо, что мы подошли к этому матчу вполне довольными собой. Дела у нас улучшаются, и мы, конечно, думаем, что всё пойдёт ещё лучше, потому что у нас стало меньше кадровых проблем. Но мы должны доказать это на поле», - сказал Ходжсон в эфире Amazon Prime.

Следить за матчем чемпионата Англии между «Челси» и «Кристал Пэлас» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.