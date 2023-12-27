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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ходжсон: «Я доволен нашим духом и игрой»

27 Декабря 2023 • 23:04 Комментировать
Челси
1:1
Кристал Пэлас
1 1.75 X 3.90 2 4.70
перерыв

Рулевой «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон дал комментарий перед началом матча Премьер-лиги против «Челси».

«Я доволен нашим духом и игрой. Хорошо, что мы подошли к этому матчу вполне довольными собой. Дела у нас улучшаются, и мы, конечно, думаем, что всё пойдёт ещё лучше, потому что у нас стало меньше кадровых проблем. Но мы должны доказать это на поле», - сказал Ходжсон в эфире Amazon Prime.

Следить за матчем чемпионата Англии между «Челси» и «Кристал Пэлас» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас

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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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