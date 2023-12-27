Грилиш: «Эвертон» находится в отличной форме, нам будет трудно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился ожиданиями от матча против «Эвертона».

Встреча стартует в 23:15 по московскому времени. «Горожане» выиграли лишь один из шести последних матчей Премьер-лиги, в результате чего оказались на пятой строчке в турнирной таблице.

«В последнее время мы не лучшим образом выступаем в чемпионате, но победа на клубном ЧМ была приятным опытом. Это определённо нельзя назвать зимними каникулами – нам противостояли хорошие команды.

Мы знаем, насколько трудно будет сегодня вечером, ведь «Эвертон» находится в отличной форме. Мы должны быть готовы», – цитирует City Xtra Грилиша, попавшего в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч с «ирисками».