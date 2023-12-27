Мудрик забил свой четвёртый гол за «Челси»

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик оформил свой четвёртый гол за «синих» и четвёртый гол в этом сезоне на клубном уровне.

Прямо сейчас в Лондоне «Челси» принимает «Кристал Пэлас». Михаил замкнул передачу в результате контратаки и поразил ворота «орлов» в касание с линии вратарской. Это случилось на 13-й минуте игры.

Ранее украинец уже забивал в АПЛ в ворота «Фулхэма» и «Арсенала», а также в ворота «Ньюкасла» в Кубке лиги. Ещё один гол, правда, на уровне сборных, Мудрик оформил в ворота сборной Мальты в квалификации на Евро-2024. Таким образом, в активе украинского вингера уже пять голов в сезоне.

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