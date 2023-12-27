Гвардиола ответил на вопрос о возвращении Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал текущее состояние Эрлинга Холанна и Кевина де Брёйне.

Сегодня «горожане» сыграют на выезде против «Эвертона» в рамках Премьер-лиги. Команде Гвардиолы вновь придётся обходиться без Холанна и де Брёйне, ещё не восстановившихся после травм.

«Холанна нет в составе, хотя ему уже лучше. Он ещё не провёл с нами ни одной тренировки после травмы. Надеюсь, он сможет вернуться в январе.

Кевин так же важен для команды, как и Эрлинг. Я бы сказал, что игроки такого типа не помогают вам играть хорошо – они помогают выигрывать матчи», – приводит журналист Сэм Ли высказывания Гвардиолы из предматчевого интервью.