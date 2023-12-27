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«Милан» и «Наполи» претендуют на полузащитника «Борнмута»

27 Декабря 2023 • 22:37 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
1 2.15 X 3.25 2 3.60
29.12 20:30

Футболист «Борнмута» Хамед Траоре может вернуться в Италию.

Ивуариец ранее принадлежал «Сассуоло», а минувшим летом был выкуплен «вишнями» более чем за 25 млн евро. По данным Sky, так и не сумевший найти себя в Англии Траоре уже скоро может вновь оказаться в Серии А: в подписании 23-летнего футболиста заинтересованы «Наполи» и «Милан», также за ним следят «Лацио» и «Фиорентина». Вероятно, уже в январе один из итальянских клубов сможет оформить аренду игрока.

Хамед Траоре лишь трижды появился на поле в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги в составе «Борнмута». Стоимость хавбека оценивается экспертами Transfermarkt в 18 млн евро.

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