«Милан» и «Наполи» претендуют на полузащитника «Борнмута»

Футболист «Борнмута» Хамед Траоре может вернуться в Италию.

Ивуариец ранее принадлежал «Сассуоло», а минувшим летом был выкуплен «вишнями» более чем за 25 млн евро. По данным Sky, так и не сумевший найти себя в Англии Траоре уже скоро может вновь оказаться в Серии А: в подписании 23-летнего футболиста заинтересованы «Наполи» и «Милан», также за ним следят «Лацио» и «Фиорентина». Вероятно, уже в январе один из итальянских клубов сможет оформить аренду игрока.

Хамед Траоре лишь трижды появился на поле в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги в составе «Борнмута». Стоимость хавбека оценивается экспертами Transfermarkt в 18 млн евро.