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Почеттино: «Надеюсь, Нкунку сможет сыграть ключевую роль»

27 Декабря 2023 • 22:27 Комментировать
Челси
1:1
Кристал Пэлас
1 1.75 X 3.90 2 4.70
перерыв

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов перед началом матча против «Кристал Пэлас».

В стартовом составе «синих» впервые оказался Кристофер Нкунку, пропустивший почти всю первую половину сезона из-за травмы.

«Мы должны продолжать верить в себя. Мы создаём много явных голевых шансов, но не всегда их используем. В матче против «Вулверхэмптона» мы были недостаточно хладнокровны. Прошлая игра получилась разочаровывающей, но нам нужно забыть об этом и постараться не повторять тех же ошибок.

Выход Нкунку? Я надеюсь, что он сможет сыграть решающую роль для нас. Нам очень нужен игрок такого уровня, но сейчас на него не стоит слишком давить», – сказал в предматчевом интервью Amazon Prime Video Почеттино.

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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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