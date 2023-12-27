Почеттино: «Надеюсь, Нкунку сможет сыграть ключевую роль»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов перед началом матча против «Кристал Пэлас».

В стартовом составе «синих» впервые оказался Кристофер Нкунку, пропустивший почти всю первую половину сезона из-за травмы.

«Мы должны продолжать верить в себя. Мы создаём много явных голевых шансов, но не всегда их используем. В матче против «Вулверхэмптона» мы были недостаточно хладнокровны. Прошлая игра получилась разочаровывающей, но нам нужно забыть об этом и постараться не повторять тех же ошибок.

Выход Нкунку? Я надеюсь, что он сможет сыграть решающую роль для нас. Нам очень нужен игрок такого уровня, но сейчас на него не стоит слишком давить», – сказал в предматчевом интервью Amazon Prime Video Почеттино.